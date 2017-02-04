趁妻上班 狼父猥褻3名幼女判刑5年6月

2017-02-04 16:46

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市一名狼父趁老婆外出上班時，從103年5月至104年10月間，在三重住處猥褻3名幼女，不僅用手指在大女兒胸部畫圈觸摸，甚至撫摸下體，直到前年10月，二女兒在學校聯絡簿寫下「爸爸欺負我」，老師追問後告知女童母，狼父劣行才曝光，新北地院認定狼父猥褻3名女兒7次，日前依加重強制猥褻等罪，判他有期徒刑5年6月，尚可上訴。

這3名姊妹現年為16、15、12歲，目前已分別被安置。判決指出，大女兒12歲到14歲時，不但在住處客廳或自己的房間，被父親摸胸，狼父更會褪去她的褲子，隔著內褲撫摸她得下體；二女兒13歲時與小女兒10歲時，也常被狼爪「突擊」，抓捏胸部。

前年大女兒曾向友人泣訴「他摸我上面、下面」，被父親上下其手，同年10月間，二女兒又遭父親猥褻，事後趁父親熟睡時，與姊姊、妹妹在廚房討論，三姊妹才驚知都慘遭父親「下手」。狼父坦承104年確實曾7度猥褻女兒，但103年間因喝酒忘記了。

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