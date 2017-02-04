一種包膜的概念 計費停車格出現霸王車
2017-02-04 16:30
〔記者王捷／台南報導〕台南計次收費停車格去年4月上路，只要在計次停車收費路段停車，停車管理員就會夾上一張繳費單，不過有民眾不習慣繳停車費，任憑停車管理員夾單，機車後扶手、甚至後照鏡都夾了滿滿的繳費單，有警員看到以後戲稱是把繳費單當作包膜，交通局今日指出，2月3日寄出了通知單，文到後3天日沒有移車、繳費，將請警方拖吊。
計次收費機車停車格一天只要20元，且繳費便利只要拿到便利超商繳費即可，不過仍有民眾不願意繳費，尤其火車站周遭最嚴重；警方指出，這些機車不是贓車，因為警方贓車與停車管理員有連線，只要查到贓車就會通報警方，所以這些夾滿繳費單的機車，就是霸王車，長期占用停車格位，由於車輛停在機車格內，警方也無法依廢棄物清理法，請環保局來拖走。
交通局回應，停車費的繳費期限是2個月，不願繳停車費的「霸王車」約有20輛，準時繳費的民眾有97.5%，有2.5%的民眾需要交通局催繳，目前欠費累積最多的是7000元，也就是說該車主從計次收費停車開始實施以來就未繳費。
交通局對霸王車問題，將採取強制執行處分，會將車子拖到保管場，最後的手段就是拍賣機車，來貼補停車費，不過欠下7000停車費的霸王車，已經超過半年沒繳費，至今仍沒有實施強制執行處分，對此交通局回應，該局得知這個狀況後，已經對全台南20多輛霸王車公示送達，若未繳費改善，將拖往拖吊場管理。
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