| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

一種包膜的概念 計費停車格出現霸王車

2017-02-04  16:30

〔記者王捷／台南報導〕台南計次收費停車格去年4月上路，只要在計次停車收費路段停車，停車管理員就會夾上一張繳費單，不過有民眾不習慣繳停車費，任憑停車管理員夾單，機車後扶手、甚至後照鏡都夾了滿滿的繳費單，有警員看到以後戲稱是把繳費單當作包膜，交通局今日指出，2月3日寄出了通知單，文到後3天日沒有移車、繳費，將請警方拖吊。

計次收費機車停車格一天只要20元，且繳費便利只要拿到便利超商繳費即可，不過仍有民眾不願意繳費，尤其火車站周遭最嚴重；警方指出，這些機車不是贓車，因為警方贓車與停車管理員有連線，只要查到贓車就會通報警方，所以這些夾滿繳費單的機車，就是霸王車，長期占用停車格位，由於車輛停在機車格內，警方也無法依廢棄物清理法，請環保局來拖走。

交通局回應，停車費的繳費期限是2個月，不願繳停車費的「霸王車」約有20輛，準時繳費的民眾有97.5%，有2.5%的民眾需要交通局催繳，目前欠費累積最多的是7000元，也就是說該車主從計次收費停車開始實施以來就未繳費。

交通局對霸王車問題，將採取強制執行處分，會將車子拖到保管場，最後的手段就是拍賣機車，來貼補停車費，不過欠下7000停車費的霸王車，已經超過半年沒繳費，至今仍沒有實施強制執行處分，對此交通局回應，該局得知這個狀況後，已經對全台南20多輛霸王車公示送達，若未繳費改善，將拖往拖吊場管理。

廣告
  • 一種包膜的概念，計費停車格出現霸王車。（記者王捷攝）

    一種包膜的概念，計費停車格出現霸王車。（記者王捷攝）

  • 一種包膜的概念，計費停車格出現霸王車。（記者王捷攝）

    一種包膜的概念，計費停車格出現霸王車。（記者王捷攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 停車格 繳費單 計費 霸王車
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
自己做✤布朗尼蛋糕
小孩愛✤日式漢堡排
輕鬆吃✤地瓜麵疙瘩
茄子的漂亮料理術！
轉寄

標題：一種包膜的概念 計費停車格出現霸王車


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月4日‧星期六‧丁酉年正月初八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.