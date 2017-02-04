屁孩偷車炫耀 凌晨3點閒晃遭逮

2017-02-04 15:51

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市一名16歲的蕭姓少年，今晨3點多騎車在路上閒晃，行經新莊五工六路時被警方察覺有異，遭攔查時還一度拒絕，附近民眾見狀協助攔停，警民合作才逮到偷車賊。

警方調查，蕭姓少年上月27日在林口粉寮路上發現1輛機車上有未拔的鑰匙，竟一時心生歹念，將車偷騎走，8天騎車四處向友人炫耀，今晨3時許被巡邏員警發現攔查，逮到這名偷車賊。

警方表示，蕭姓少年遭逮時一臉後悔，供稱只是貪玩才會將車偷走，沒想到會這麼嚴重，警方訊後依竊盜罪嫌將他送往少年法庭。