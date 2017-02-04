春節返花蓮老家 竟遭鐵捲門鎖喉死亡

花蓮吉安鄉今中午傳出鐵捲門壓死人意外，29歲周姓男子仰躺在地，鐵捲門就正好壓在周男喉嚨上，警方到場調查。（記者王錦義攝）

2017-02-04 15:19

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮吉安鄉明義二街今中午傳出鐵捲門壓死人意外，29歲周姓男子仰躺在地，鐵捲門就正好壓在周男喉嚨上，鄰居外出發現報案，周男送醫院急救後仍傷重不治，家屬向警方痛哭說，出門前人還好好的，怎麼會發生這種事。

附近鄰居說，今天中午1點多正要出門買午餐，但因忘了帶手機又再折返回家，才看到鄰居門前的鐵捲門外有顆頭露出，鐵捲門剛好壓在咽喉上，嚇得趕快打110報警，而平時周男家中的寵物犬相當兇狠，只要有陌生人靠近就會狂吠不停，但事發前後卻不見狗吠，也並未聽到任何求救聲響。

吉安警分局太昌所警員指出，接獲報案前往現場，見周男面朝上仰躺，頭部在鐵捲門外，由於身上並無其他外傷，僅是頸部壓傷，送醫後在下午宣告不治，至於是意外還是自殺，還須待警方深入調查。家屬向警方透露說，周男領有身心障礙手冊，平時在看護之家居住，因為過年才返家團圓，怎知才回來沒幾天就發生這種事，家人難以接受這噩耗。