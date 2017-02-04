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他酒駕撞到這個東西 噁心超臭的！

車輛失控衝撞路邊的餿水桶。（記者洪定宏翻攝）

2017-02-04  15:17

〔記者洪定宏／高雄報導〕今天清晨約5點半，林姓男子酒後開車載3名朋友，行經高市苓雅區時，與董姓男子發生車禍，林男失控衝撞路邊的餿水桶，餿水散落地面，臭氣沖天，救護人員忍住噁心的臭味將受傷的張姓男子送醫。

警方指出，林男喝酒後，開車載朋友返家途中，與董男的座車擦撞，他失控衝撞路邊機車及餿水桶，林男的張姓友人被碎玻璃割傷嘴巴送醫治療，林男的酒測值0.53毫克，依公共危險罪嫌，將他移送法辦，肇事責任歸屬有待鑑定。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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  • 餿水散落地面，惡臭難聞。（記者洪定宏翻攝）

    餿水散落地面，惡臭難聞。（記者洪定宏翻攝）

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