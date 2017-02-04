性侵女學生辯稱賣淫 司機重判11年沒收計程車

2017-02-04 15:23

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市計程車司機洪宗鑫，趁著載富家女大學生返校機會，3度性侵害與猥褻富家女，他卻辯稱對方上車後，自稱是兼差賣淫的女大學生，願意以一次3000元代價性交易，台中高分院痛斥他一再誣指家境優渥且生活單純的女大學生，造成對方二度傷害，如不重判，「豈非坐令狡黠之徒好處占盡、有恃無恐？」，依強制性交罪重判11年，並宣告沒收犯罪工具計程車。

判決書指出，染上毒癮的洪宗鑫，2015年8月16日晚間7時許，在台中市南區搭載急著返回租屋處與學校的女大學生小芳（化名），洪男卻把車開到台中市烏日區河堤旁，小芳已有警覺，開啟手機的定位功能，洪男卻搶走手機，隔著衣服撫摸猥褻小芳。

之後，洪男又開車到一處工廠旁空地，喝令小芳脫掉衣褲，再度猥褻小芳，不料，小芳抵抗掙扎的聲音，惹來工廠狗吠不止，洪男再開車到烏溪河堤旁性侵害小芳得逞後，把小芳載到西屯區下車，小芳的母親翌日凌晨4時報案，警方很快就逮捕洪男，並查扣他的計程車，不過，蒐證之後，這輛計程車發還給洪男的妻子。

洪男辯稱，他確實與小芳發生性關係，但並非性侵害，而是小芳上車後，自稱是兼差從事性交易的女大學生，雙方討價還價以3000元成交，原本要去汽車旅館，但小芳卻說她趕時間，雙方才會在河堤旁計程車內苟合。

不過，小芳身上卻有掙扎時留下的傷痕，另外，小芳還說，離開工廠往河堤方向行駛時，計程車曾與警車相會，她有意求救，洪男卻威脅她，「有警車經過，我想跟妳同歸於盡」，她擔心遭到不測而不敢妄動。

怪異的是，性侵害結束後，洪男彷彿把小芳視為知己，他宣稱自己是通緝犯，生活不快樂，希望小芳不要報警，如果要報警，他希望一個星期後再報警，不過，小芳聽不懂這番話的用意，只能猜測洪男不希望小芳報警。

台中高分院認為，洪男可以保持緘默，不過，既然洪男要辯解，法院就可依刑法第57條「犯罪後之態度」來斟酌量刑，否則會有「豈非坐令狡黠之徒好處占盡、有恃無恐？」的疑慮。

台中高分院指出，洪男國中畢業、已婚且育有子女，與小芳素昧平生，只為滿足個人性慾，就對無辜女子犯下暴行，還一再誣指家境優渥且生活單純，毫無從事性交易可能的小芳賣淫，造假以圖脫免罪責，對小芳與家人造成二度傷害，依強制性交罪重判11年，犯案用的計程車宣告沒收，如果無法沒收，將追徵其價額，可以上訴。