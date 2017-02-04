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輾死重機騎士逃逸 砂石車司機被判1年10個月

2017-02-04  15:03

〔記者彭健禮／苗栗報導〕32歲陳姓男子，駕駛砂石車與1輛大型重機碰撞，大型重機騎士38歲王姓男子被捲入砂石車底遭輾死；警方將肇事逃逸的陳男追緝到案，陳男辯稱：「不知道撞到騎士」。苗栗地院法官調閱砂石車駕駛艙行車記錄器，發現陳男於碰撞後，有轉頭觀看右後照鏡，認為陳男應知情，依業務過失致死、肇事遺棄罪，分別判8個月、1年4個月，應執行有期徒刑1年10個月。

陳男為1間運輸公司的砂石車司機，他於去年6月12日上午10點32分許，駕駛砂石車載運細砂，行經台3線99.6公里處、苗栗縣三灣鄉北向一處右彎路段時，轉彎時，從內線車道斜切到外線車道，與由外線車道1輛大型重機碰撞。

騎士王男連人帶車倒地後，再遭砂石車的右後輪輾壓，頭部、胸部破裂，於現場死亡。陳男肇事後，並未停車、協助救護，也沒有報警，逕自駕車離開現場；不過，因砂石車輾壓彈跳發出巨響，引起周邊住戶查看，發現騎士倒地、砂石車逃逸，緊急報警。

警方調閱路口監視器，追查到砂石車號，當天下午北上桃園市，將陳男查緝到案。陳男辯稱，他當天準備將細砂原料載運到花蓮交貨，根本不知道撞到大型重機，才一路往北行駛。

法官認為，砂石車與大型重機發生碰撞後，砂石車右後輪輾壓到騎士後，車斗彈跳、發出巨響，連周邊住戶都能聽見，陳男不太可能沒有察覺。

且法官調閱砂石車裝設的行車記錄器，包括駕駛艙內的鏡頭，發現陳男於2車發生碰撞後，曾轉頭觀看車頭右後照鏡1到2秒鐘，且依據勘驗，後照鏡反射範圍可含蓋騎士倒地位置，認為陳男應知情。

法官認為，陳男因變換車道未注意，也沒有打方向燈，及讓直行車先行並注意安全距離，導致過失駕車致人於死，陳男雖非故意，但造成騎士死亡且肇事逃逸，漠視生命的心態，殊不可取，另雖達成和解，但尚未依約給付，依業務過失致死、肇事遺棄罪，分別判8個月、1年4個月，應執行有期徒刑1年10個月。

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  • 砂石車過彎時切入外線車道。（記者彭健禮翻攝）

    砂石車過彎時切入外線車道。（記者彭健禮翻攝）

  • 砂石車與大型重機騎士發生碰撞。（記者彭健禮翻攝）

    砂石車與大型重機騎士發生碰撞。（記者彭健禮翻攝）

  • 砂石車過彎時切入外線車道，與大型重機騎士發生碰撞。（記者彭健禮翻攝）

    砂石車過彎時切入外線車道，與大型重機騎士發生碰撞。（記者彭健禮翻攝）

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