酒駕騎士遭追撞 肇事廂型車加速逃逸
2017-02-04 14:31
〔記者王宣晴／新北報導〕新北市三重區三民路昨晚6時許發生一起肇逃車禍，62歲的楊姓騎士酒後準備騎車返家途中，遭到一台黑色廂型車從後追撞，但廂型車非但未停車查看，反倒加速逃逸，楊男僅擦傷，但在醫院酒測值高達0.62，警方將楊男以法送辦，並通知肇事駕駛到案說明。
警方表示，家住新莊的楊姓騎士昨晚與朋友飲酒聚會，酒後騎車回家，在三民路遭一輛黑色廂型車撞擊右後車燈，機車當場被撞飛，楊男險些被輾過，滾到對向車道上，肇事車輛卻加速逃逸，楊男送醫後酒測值0.62，被依公共危險罪嫌送辦，警方目前調閱監視器追查肇事車輛。
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