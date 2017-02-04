中客車禍》男團員協助搶救女領隊 她腦部出血住院

章國海協助搶救領隊洪璐。（記者洪定宏攝）

2017-02-04 14:54

〔記者洪定宏／高雄報導〕搭載25名中國客的遊覽車今早發生車禍，所幸無人有生命危險，其中男團員章國海協助老幼下車後，再救出才剛訂婚、頭部流血且一度昏迷的中國女領隊洪璐，章國海左手臂被玻璃割傷，在大同醫院治療，洪璐頭部中度撕裂傷、大腦少量挫傷性出血，從聯合醫院美術館院區轉往高醫治療。

章國海表示，他們上午8點多從飯店出發到西子灣後轉往他處，當時他與太太坐在第四排聊天，洪璐坐在第一排，車頭頂撞擊涵洞的瞬間，所有團員驚嚇尖叫，沒有受傷的他保持鎮定，協助老人及小孩下車，他與另名團員發現洪璐受傷無法動彈且頭部流血，將她抬下車。

高雄市立大同醫院獲報後，院長吳文正率副院長吳登強與羅永欽、醫秘陳芳銘等團隊，在急診室掌握治療狀況，並協助媒體採訪，完全不影響傷患治療及其他病患權益。

陳芳銘強調，大同醫院收治5女4男共9名傷患，都是輕傷，年紀最小的9歲，最年長的71歲陳姓男子頸部挫傷，經電腦斷層檢查，確認無生命危險。

高雄市立聯合醫院美術館院區急診室主任陳介凡指出，該院收治3名傷患都是輕傷，領隊的大腦少量挫傷性出血，轉到高醫進行後續治療，另2名70多歲長者只是挫、擦傷，無內出血狀況。

高醫表示，洪璐頭部外傷，有輕微顱內出血，意識清醒、生命徵象穩定，住院治療。

發生車禍的中國團於本月1日入境台灣，行程為6天5夜，團費6500元人民幣，已走過野柳、故宮、日月潭等景點，3日下榻高雄的飯店，預定6日離境，所幸傷者都沒有生命危險。