八德汽車回收廠失火 30分鐘就撲滅

八德汽車回收廠失火，火勢雖大，但並未延燒，30分鐘就撲滅。（消防局提供）

2017-02-04 14:51

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市八德區成功街茄苳汽車回收廠，今天下午發生火警，現場堆置的汽車零件材料突然起火，由於有不少塑膠材料，現場頓時濃煙密佈，所幸消防隊員到場拉起防火線，讓延燒面積僅限於20平方公尺，至於損失及起火原因仍待調查。

消防局勤務中心於中午12時51分接獲報案，出動23名消防人員、9輛各式消防車前往救災，所幸現場僅有拆卸的廢棄材料，並沒有危險物品，也沒有人員受傷，火勢於半小時內就完全撲滅。