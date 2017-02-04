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掛機車上的滷豬腳太香 男子忍不住偷走...

偷竊豬腳的李姓通緝犯（圖）。（記者吳仁捷翻攝）

2017-02-04  14:34

〔記者吳仁捷／新北報導〕李姓通緝犯打零工四處遊蕩，過年期間打算到板橋信仰中心慈惠宮伺機犯案，但他看見一旁民眾在年貨大街剛買好，掛在機車上熱騰騰的滷豬腳後，因飢餓難耐下手行竊，沒想到車主剛好返回撞見，大叫「你幹嘛拿我豬腳」，恰巧菜鳥警游丞舜就在一旁機動派出所待命，聽見民眾呼叫上前追捕，游員衝上前逮人，在人潮中追了30公尺，李嫌就嚇得丟棄豬腳而逃，但跑沒幾步就被菜鳥警壓制；李嫌被逮後，辯稱他只是過年沒吃飯，肚子餓才偷豬腳，仍被警方逮捕歸案；辦理年貨大街的慈惠宮今天向感謝警方。

警方說，34歲擔任臨時工的李姓男子，因傷害案被法院通緝，上月29日晚間趁著過年期間人潮擁擠時，混入板橋南門街的慈惠宮準備行竊，他發現民眾把剛買來熱騰騰的滷豬腳吊掛在機車前方掛勾，上前拿了就走，正準備離開時，卻碰上曾姓車主返回騎車，被害人大聲斥喝男子：「你幹嘛拿我的滷豬腳？」

警方表示，這名李姓竊賊行竊失風，心虛拿著滷豬腳拔腿就跑。

正好板橋警分局在附近擔服機動派出所的警員游丞舜就在一旁，聽到喊叫聲後立刻衝上前去追捕，雙方一路狂奔追逐到大東街18號前，這名竊賊眼看跑不過員警，竟然就把手上的滷豬腳拋棄，乖乖趴在地上束手就擒。

支援警力到達後將這名竊賊上銬逮捕，一問之下才知他竟是傷害通緝犯，因打零工收入不穩定，肚子餓才會興起行竊的念頭。

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  • 新北市警察局板橋分局菜鳥警游丞舜過年值勤機動派出所逮獲偷竊豬腳（圖）。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市警察局板橋分局菜鳥警游丞舜過年值勤機動派出所逮獲偷竊豬腳（圖）。（記者吳仁捷翻攝）

  • 新北市警察局板橋分局菜鳥警游丞舜過年值勤機動派出所逮獲偷竊豬腳（圖）。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市警察局板橋分局菜鳥警游丞舜過年值勤機動派出所逮獲偷竊豬腳（圖）。（記者吳仁捷翻攝）

  • 偷竊豬腳的李姓通緝犯（圖）。（記者吳仁捷翻攝）

    偷竊豬腳的李姓通緝犯（圖）。（記者吳仁捷翻攝）

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