掛機車上的滷豬腳太香 男子忍不住偷走...
2017-02-04 14:34
偷竊豬腳的李姓通緝犯（圖）。（記者吳仁捷翻攝）
〔記者吳仁捷／新北報導〕李姓通緝犯打零工四處遊蕩，過年期間打算到板橋信仰中心慈惠宮伺機犯案，但他看見一旁民眾在年貨大街剛買好，掛在機車上熱騰騰的滷豬腳後，因飢餓難耐下手行竊，沒想到車主剛好返回撞見，大叫「你幹嘛拿我豬腳」，恰巧菜鳥警游丞舜就在一旁機動派出所待命，聽見民眾呼叫上前追捕，游員衝上前逮人，在人潮中追了30公尺，李嫌就嚇得丟棄豬腳而逃，但跑沒幾步就被菜鳥警壓制；李嫌被逮後，辯稱他只是過年沒吃飯，肚子餓才偷豬腳，仍被警方逮捕歸案；辦理年貨大街的慈惠宮今天向感謝警方。
警方說，34歲擔任臨時工的李姓男子，因傷害案被法院通緝，上月29日晚間趁著過年期間人潮擁擠時，混入板橋南門街的慈惠宮準備行竊，他發現民眾把剛買來熱騰騰的滷豬腳吊掛在機車前方掛勾，上前拿了就走，正準備離開時，卻碰上曾姓車主返回騎車，被害人大聲斥喝男子：「你幹嘛拿我的滷豬腳？」
警方表示，這名李姓竊賊行竊失風，心虛拿著滷豬腳拔腿就跑。
正好板橋警分局在附近擔服機動派出所的警員游丞舜就在一旁，聽到喊叫聲後立刻衝上前去追捕，雙方一路狂奔追逐到大東街18號前，這名竊賊眼看跑不過員警，竟然就把手上的滷豬腳拋棄，乖乖趴在地上束手就擒。
支援警力到達後將這名竊賊上銬逮捕，一問之下才知他竟是傷害通緝犯，因打零工收入不穩定，肚子餓才會興起行竊的念頭。
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