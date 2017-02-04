永慶房產總經理胞弟 私存信義房屋資料遭判刑

2017-02-04 14:25

〔記者黃欣柏／台北報導〕曾在信義房屋任職18年之久的男子葉勝彬，因胞兄是永慶房產集團總經理葉凌棋，被信義房屋質疑是商業間諜，雙方為此纏訟多年，事後葉家兄弟被控背信罪部分雖獲不起訴，但葉勝彬被查出在離開信義房屋前曾將公司資料轉存到私人信箱，已違反公司內規，台北地院審理後依妨害電腦使用罪將他判刑4月，可上訴。

97年間，信義房屋指控甫離職的執行經理葉勝彬是葉凌棋派去的商業間諜，質疑兩人行為涉及竊取商業機密及背信，官司纏訟多年後，兩人涉及背信罪部分均獲不起訴，但葉勝彬另涉妨害電腦使用的部分，則被高等檢察署發回台北地檢署續查。

由於葉男到案坦承曾轉存公司資料到私人信箱，北檢訊後認定其行為構成「無故取得、刪除或變更他人電磁紀錄，致生損害於公眾或他人」，前年底將他起訴，但葉男始終堅稱當時是因公務信箱無法正常收發信件，擔心中毒導致檔案流失才轉寄到自己信箱，並非「無故」，也未造成信義房屋損失。

不過北院判決指出，信義房屋內部的「網路使用管理辦法」、「網路使用同意書」等文件，都提到「應主動向主管洽詢」、「不得私自建檔在個人自有電腦設備」、「不能違反公司規章制度」等字句，且所有員工每90天就必須瀏覽1次相關規範並點選「我同意」按鍵，才能繼續操作系統，足認葉男主觀上有違反規範之犯意。

此外，葉男雖供稱當時系統異常，但信義房屋內部卻查無葉男的電腦報修記錄，且葉男對於此部分的供詞有前後矛盾情形，法官因此不採信其說法。