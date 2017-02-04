春安落幕 警搗職業賭場達2441件

2017-02-04 14:22

〔記者邱俊福／台北報導〕警政署今年加強春節期間安全維護工作，自上月19日22時起至本月2日24時止，總計15日，經統計共取締職業賭場案件計2441件，較去年2377件，增加64件，取締增加2.69%，取締酒駕違規件數則達5878件，較去年6465件，減少587件。

警政署表示，春節6天連續假期，各地偶有間歇性壅塞車潮，但未發生重大交通事故，計動員警察43萬1834人次，憲兵923人次，義警、義交、民防及守望相助隊等協勤民力8萬9764人次。

交通維護針對6項重大交通違規（含酒後駕車、闖紅燈、嚴重超速、行駛路肩、違駛車道、蛇行逼車等）嚴格執法，取締總計8萬916件，較去年7萬7901件，增加3015件，增加3.87%，防制A1類交通事故計35件死亡35人，較去年同期58件死亡60人，減少23件（-60.34 ％）、25人（-58.33％）。

為民服務方面，總計受理1萬9243件，包括維護民眾舉家外出安全維護6348件（含外僑449件）及尋獲失蹤人口1220人，協助返家團圓，讓民眾平安歡度春節假期。