中團車禍 乘客：老公幫忙抬領隊
2017-02-04 13:01
［記者黃旭磊／高雄報導］中國浙江25人旅行團上午在高雄市發生車禍，蔣姓女團員帶著小孩就醫，蔣女說，「團員帶自己的親人下車，老公抬領隊下車。」
蔣女與倪姓男團員被送醫急救，倪男右腳挫傷由護理人員擦藥，旅行社代理人員於急診室協助。蔣女傷勢不重，她表示，老公幫忙抬受傷領隊下車，其餘團員帶著親人下車，過程實在太恐怖了。
高醫表示，急診室有8名病人掛號，包括3名女性、5名男性，多為挫傷，生命徵象穩定，其中一名女性傷者下巴有約2公分撕裂傷，需縫合，傷者會在急診室觀察，若沒有進一步狀況，不需住院。
高醫急診室部長劉耀華說，女性傷者下巴撕裂傷比較嚴重，需要留院觀查，其餘傷者輕微挫傷，傷勢不重。
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