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中客團在高雄發生意外 旅行社派員探視

2017-02-04  12:43

〔記者王榮祥／高雄報導〕中國旅遊團遊覽車在高雄市區不慎撞上台鐵橋墩、21人受傷。接團的世和旅行社表示，已派員至各醫院，將等待團員詳細檢查、確認沒問題後，再評估是否調整後續行程。

由於遊覽車撞上的是台鐵橋墩，台鐵在事發後立刻調派道班人員到場檢視，確認對列車通行不構成影響，後續責任追究將交由轄區警方處理。

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  • 搭載中國客遊覽車遊高雄卡涵洞，21人受傷送醫，其中3人重傷在醫院急救中。（記者黃良傑攝）

    搭載中國客遊覽車遊高雄卡涵洞，21人受傷送醫，其中3人重傷在醫院急救中。（記者黃良傑攝）

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