怒男情緒管理差 槍嚇檳榔攤、刀砍聊天神父遭判刑
2017-02-04 13:04
〔記者王駿杰／新竹報導〕暴走哥？劉姓男子去年與江姓女子起口角衝突，竟到江女經營的檳榔攤對空鳴槍，甚至拿武士刀追砍不相干、正在聊天的神父與教徒；新竹地院審理終結，判他1年10月徒刑。
經查，有槍砲、毒品前科的劉男，去年8月時，與經營檳榔攤的江姓女老闆因細故發生口角，劉男氣不過，不但傳簡訊恐嚇江女，還持菜刀跑到檳榔攤怒飆三字經，作勢揮砍一名顧店的邱姓男子。
去年10月間，劉男開車在路上晃，行經一間天主堂前，看見一名蘇姓神父與教徒在教堂前聊天，竟持武士刀朝兩人作勢砍殺，幸好兩人機警，才僥倖逃過一劫。
3天後，劉男開車返回江女經營的檳榔攤，持改造手槍朝天空連開兩槍，嚇得店家魂飛魄散趕緊報警，警方循線將劉男逮捕。
法官審理時，劉男坦承犯行，法官認為，劉男僅因細故心生不滿，竟不用理性的方式溝通或抒發情緒，反持刀、槍恐嚇，連神父都遭殃，劉男在1年內有多次恐嚇犯行，顯見情緒控管及素行不佳，審酌依恐嚇危害安全等罪判刑，可易科罰金12萬，不得易科罰金部分應執行有期徒刑1年10月。
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