強為遭酒測女友人出頭 醉男沒事變有事

2017-02-04 12:57

〔記者蔡清華／高雄報導〕同時喝酒夜歸人！今天凌晨一名酒後搭計程車返家的男子，半路見到女性友人遭警方攔檢酒測，主動下車為女子出頭，不料講話愈來愈大聲，甚至變本加厲辱罵趕至現場支援的警力，最後遭警方強力壓制後，依妨礙公務罪送辦。

今天凌晨3時40分許，鳳山警分局局交通分隊於海洋二路與南福街口，攔查一名疑似酒駕騎機車的蘇姓婦人（57歲），後載一名未戴安全帽的友人，蘇女酒測值0.41mg/l超標，盤查過程中，另一名42歲牛姓男子酒後搭乘計程車返家途中經過，見蘇姓女性友人遭警方攔查而下車詢問。

過程中牛嫌與交通分隊同仁講話越來越大聲，警方請求線上同仁支援，牛嫌於線上警力至現場時，更變本加厲的辱罵趕至現場支援警力，由於牛嫌不聽勸阻，警方依法予以逮捕，酒測值為0.74mg/l，全案以妨礙公務罪移送偵辦；另蘇女以公共危險移送偵辦。