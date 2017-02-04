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領角鴞落難被關 民眾報警救出

2017-02-04  12:01

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕保七總隊第五大隊接獲民眾報案指出，在南投市南崗工業區附近一家土雞城前，發現一隻保育類領角鴞，被關在鐵籠裡，模樣十分可憐，讓人不捨。警方前往查緝將領角鴞救出，並依違反野生動物保育法，將關住領角鴞的42歲陳姓女子移送法辦。

保七總隊第五大隊表示，陳女坦承，在除夕當天於土雞城旁荔枝園中，發現疑似受傷無法飛行的領角鴞，怕領角鴞被其他野生動物或野犬傷害，出於善意將牠帶回家中，打算先關在臨時鳥籠裡，等過完年再交由動保單位處理。

不過警方認為，陳女設置的鳥籠設有餵食器具，更有供鳥類棲息的樹枝，不大像是臨時性的鳥籠，且陳女行為已經違反野生動物保育法。

警方呼籲，領角鴞屬於保育類動物，若民眾發現後，請立即通知縣市政府動保單位處理，不要任意捕抓、飼養，以免觸法。

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  • 一隻屬保育類領角鴞遭關在籠中，民眾報警救出。（記者蔡政珉翻攝）

    一隻屬保育類領角鴞遭關在籠中，民眾報警救出。（記者蔡政珉翻攝）

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