「天兵」自撞電桿落跑 竟謊報車被偷露錎

2017-02-04 12:02

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣苑裡鎮40歲黃姓男子，2月1日凌晨2點開車自撞電桿後落跑，之後竟異想天開，打電話到派出所報案稱說「朋友車禍撞電桿，要警方把車拖吊到修車廠」，然後又打110報案電話謊稱車子被偷，警方介入調查後，發現案情不單純，發現一切都是黃男自導自演，4日訊後依誣告罪函送法辦。

警方指出，1日當天先接獲民眾報案，指出社苓派出所轄區有1輛自小客車撞到電桿，警方趕赴現場處理，發現車上沒人，駕駛早已逃之夭夭，排除狀況後將車輛脫掉回派出所保管。

正當警方要調閱資料找尋車主時，突然接獲一通電話，報案的黃男指出，「朋友說車子撞電桿，要求警方將車拖到修車廠」，但警方詢問黃男車主身分時，黃男旋即掛掉電話不肯透漏，讓警方覺得案情不單純。

接下來社苓派出所1小時後，又接到台中市警方轉報有車輛失竊，但警方一查，失竊車正是不久前拖回派出所保管的車禍事故車輛，查閱報案人資料後，發現電話號碼與之前來電稱說朋友車輛被偷的黃男相同，立刻判定應該是黃男自導自演，一邊扮演「車禍事故車主朋友」、「失竊受害人」。

警方之後循線於3日在黃男工作的洗車場找到黃男，黃男供稱「年初四晚上和朋友在洗車場內打了一夜麻將，太累了才會發生車禍」，因為當時頭和膝蓋有挫傷，頭部一直陣痛，所以先離開現場回家吃頭痛藥。

雖然警方懷疑黃男可能是酒駕肇禍，才會宛如天兵一路自導自演，但是因時間已經過了2天，先依誣告罪函送黃男。