囂張！買彩券兼行竊 賊隔日還回店兌獎

2017-02-04 12:10

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市蘆洲區中山二路上的彩券行上月底發生一起竊盜案，一名年約50歲的中年男子趁店內人潮眾多，趁機偷走員工擺放包包旁的手機，為了不引起店員注意，還兩度進出店家購買彩券；店家發現財物遭竊後連忙報警，沒想到隔日該名男子還回到店裡兌換中獎彩券，但發現被老闆娘察覺身分，趕緊拿著彩券徒步離開，警方仍在調閱監視器，積極緝捕該名男子到案。

警方調查，上月31日下午近4時接獲店家報案，調閱監視器後發現一名戴無框眼鏡，身穿黑色夾克的中年男子趁員工招呼客人時，趁機將一旁的手機夾在腋下離開，警方持續調查後發現男子並未使用交通工具，而是徒步離去，只能持續調閱監視器調查男子去向。

警方表示，隔日再度接到店家電話，表示疑似竊嫌的男子又回到店裡兌換彩券，但該男見老闆娘察覺有異報警，放棄兌獎離去，員警趕到時已逃之夭夭，警方正擴大調閱監視器，掌握該名男子行蹤，將他緝捕到案。