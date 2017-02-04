PO文指前立委「跟助理偷生小孩」 男判刑 3月

2017-02-04 11:42

〔記者陳慰慈／新北報導〕前年12月底立法委員選舉前，42歲的林姓男子至前立委黃志雄親戚的臉書留言表示，「舉手立委…跟助理偷生2個孩子」、「在外亂搞」、「他老爸說的」等語，並上傳黃志雄掃街拜票照片，黃得知後報警提告，林男才承認是吃飯時聽來的八卦，並不認識黃爸，坦承犯行並與黃男達成和解，履行捐款26000元至公益團體並在臉書刊登道歉啟事，新北地院日前依違反選罷法意圖使人不當選罪，判林男有期徒刑3月，得易科罰金9萬元，緩刑2年，得接受20小時法治教育課程，可上訴。

104年12月23日下午，林男至黃志雄親戚臉書留言，寫下「舉手立委……沒問政……還跟助理偷生2個小孩……也已經離婚……這種人還要投給他嗎？」、「在外亂搞！」、「還是他老爸親口說的…真害！」、「這種人還要投他嗎？」等語，黃志雄夫妻認為名譽受損，且留言會影響選情，報警提告。

新北地院審理時，林男供稱，是在薑母鴨店吃飯喝酒時，聽到背後一桌客人聊天時所說，但他不認識該名酒客，也不確定那人是黃志雄爸爸。黃爸則說不認識林男，並否認當天去過該家薑母鴨店。

法官認為，林男未經合理查證，就在臉書散布不實言論，不但損害黃志雄夫妻名譽，且敗壞選風，但考量林男與黃志雄夫妻達成和解，因此予以緩刑宣告。