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屋主拜拜後出門 鹿港頭崙巷倉庫付之一炬

2017-02-04  11:23

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣鹿港鎮頭崙里頭崙巷緊鄰民宅旁的倉庫，今天上午6時許起火，屋主兒子本在睡夢中，所幸也及時逃出，沒有造成傷亡；彰化縣消防局第三大隊長施順仁表示，屋主習慣每天出門前都會燒香拜拜，懷疑是祭祀不慎引起火災，起火原因仍待進一步調查。

施順仁表示，這起火災共出動消防人員32人，各式車輛14輛進行搶救，火勢在40分鐘內獲得控制，所幸沒有人員傷亡，起火的鐵皮倉庫緊鄰屋主民宅，占地約30坪倉庫高度約2層樓高，由於倉庫內堆滿汽車相關用品，都是易燃物，火勢一發不可收拾。

施順仁指出，起火倉庫的屋主，就住在緊鄰倉庫旁的透天厝，屋主習慣每天出門前都會到倉庫，向所供奉的神明上香拜拜，隨後就出門到菜市場作生意，住在同一排透天厝的親友發現這座倉庫起火冒煙，馬上通報，並喚醒所有仍在睡夢中的人員緊急疏散。

這起火警在40分鐘內獲得控制，但鐵皮倉庫幾乎付之一炬，連倉庫屋主的透天厝都受到波及，施順仁指出，由於屋主拜拜後就出門，懷疑是祭祀不慎引起火災，起火原因仍待進一步調查。

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  • 鹿港頭崙巷一處民宅倉庫起火，倉庫付之一炬。（記者劉曉欣翻攝）

    鹿港頭崙巷一處民宅倉庫起火，倉庫付之一炬。（記者劉曉欣翻攝）

  • 鹿港頭崙巷民宅倉庫起火，緊鄰倉庫的透天厝也受到波及，付之一炬。（記者劉曉欣翻攝）

    鹿港頭崙巷民宅倉庫起火，緊鄰倉庫的透天厝也受到波及，付之一炬。（記者劉曉欣翻攝）

  • 鹿港頭崙巷民宅倉庫起火，遠遠望去濃煙驚人。（記者劉曉欣翻攝）

    鹿港頭崙巷民宅倉庫起火，遠遠望去濃煙驚人。（記者劉曉欣翻攝）

  • 火勢撲滅後，消防人員進行殘火處理。（記者劉曉欣翻攝）

    火勢撲滅後，消防人員進行殘火處理。（記者劉曉欣翻攝）

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