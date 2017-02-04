遊覽車撞上地下道口 9人受傷送醫搶救

2017-02-04 10:58

〔記者黃良傑／高雄報導〕一輛搭載中國遊客的遊覽車，今天上午10點9分經過鼓山區河西一路、興隆路口，司機因誤判車頂高度，強行通過比車身低的地下道，衝撞地下道涵洞卡住，造成司機和乘客共9人受傷，分別被送往高醫和大同醫院，詳細情況尚待釐清。