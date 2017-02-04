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計程車司機車內燒炭輕生 警調查原因中

2017-02-04  10:39

〔記者劉慶侯／台北報導〕今日上午9時28分左右，有民眾發現停靠在台北市建國北路3段88號前的一輛計程車，車窗車門緊閉，疑有司機在車內昏迷不醒。經通報警消前往了解，一打開車門才發現，車內擺放已焚燒過的木炭餘燼，司機早已死亡多時。

警方初步調查，死者為年約50歲的男性駕駛，至於輕生原因，轄管中山分局現處理中。

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  • 軀北市建國北路三段前，發現有計程車司機在車內燒炭輕生。（記者劉慶侯翻攝）

    軀北市建國北路三段前，發現有計程車司機在車內燒炭輕生。（記者劉慶侯翻攝）

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