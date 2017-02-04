| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

南投牛洞路段土石坍方 一騎士摔車受傷送醫

2017-02-04  08:13

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮、魚池鄉交界的投131線牛洞隧道路段，今天凌晨1時山壁突然發生土石坍方，一名機車騎士疑似強行通過時不慎摔車，頭部撞擊石塊受傷，送醫急救，目前部分大型石塊被移置路邊，但路面仍遍布碎石，山壁也有零星石塊掉落，但該路段是埔里鎮及魚池鄉通行要道，許多車輛還是冒險通過。

警方調查，今天凌晨1時25分接獲民眾報案指稱，在埔里鎮投131線指標約4.7公里，即先前牛洞隧道路段，在無風無雨的情形下，山壁突然坍方，土石堆積面積約60平方公尺，交通一度中斷，但有一名男子騎機車疑似強行通過坍方路段，不慎失控摔車，頭部撞擊石塊，倒地不起，路過民眾發現報案送醫救治。

目前路面土石尚未全部清除，警方已在坍方路段兩端擺設警示三角錐，提醒民眾改道，但投131線是埔里鎮水頭里與魚池鄉共和、東光村等聯絡要道，繞道通行耗時，許多人車還是冒險通過。

廣告
  • 南投縣埔里鎮投131線坍方路段，今天清晨路面仍偏布土石。（記者佟振國攝）

    南投縣埔里鎮投131線坍方路段，今天清晨路面仍偏布土石。（記者佟振國攝）

  • 由於這條路是埔里鎮與魚池鄉重要聯絡道路，許多人車仍冒險通過坍方路段，險象環生。（記者佟振國攝）

    由於這條路是埔里鎮與魚池鄉重要聯絡道路，許多人車仍冒險通過坍方路段，險象環生。（記者佟振國攝）

  • 一名機車騎士疑似強行通過坍方路段，不慎失控摔車受傷，消防隊獲報前往救援。（圖：民眾提供）

    一名機車騎士疑似強行通過坍方路段，不慎失控摔車受傷，消防隊獲報前往救援。（圖：民眾提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 土石坍方 埔里 山壁 落石坍方
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
川普就職 美國展新局
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
自己做✤布朗尼蛋糕
小孩愛✤日式漢堡排
輕鬆吃✤地瓜麵疙瘩
茄子的漂亮料理術！
轉寄

標題：南投牛洞路段土石坍方 一騎士摔車受傷送醫


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月4日‧星期六‧丁酉年正月初八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.