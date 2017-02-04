南投牛洞路段土石坍方 一騎士摔車受傷送醫

2017-02-04 08:13

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮、魚池鄉交界的投131線牛洞隧道路段，今天凌晨1時山壁突然發生土石坍方，一名機車騎士疑似強行通過時不慎摔車，頭部撞擊石塊受傷，送醫急救，目前部分大型石塊被移置路邊，但路面仍遍布碎石，山壁也有零星石塊掉落，但該路段是埔里鎮及魚池鄉通行要道，許多車輛還是冒險通過。

警方調查，今天凌晨1時25分接獲民眾報案指稱，在埔里鎮投131線指標約4.7公里，即先前牛洞隧道路段，在無風無雨的情形下，山壁突然坍方，土石堆積面積約60平方公尺，交通一度中斷，但有一名男子騎機車疑似強行通過坍方路段，不慎失控摔車，頭部撞擊石塊，倒地不起，路過民眾發現報案送醫救治。

目前路面土石尚未全部清除，警方已在坍方路段兩端擺設警示三角錐，提醒民眾改道，但投131線是埔里鎮水頭里與魚池鄉共和、東光村等聯絡要道，繞道通行耗時，許多人車還是冒險通過。