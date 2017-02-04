桃園凌晨惡火 2人無生命跡象
2017-02-04 05:52
〔中央社〕桃園市平鎮區環南路一棟住宅今天凌晨發生大火，火勢延燒猛烈，兩名62歲、30歲的女子，在送醫前已無呼吸生命跡象。
桃園市政府消防局119救災救護指揮中心表示，平鎮區環南路一棟地上3層的住宅在3時55分發生火警，火勢猛烈。
消防局第四大隊獲報後立即出動消防車18輛、救護車5輛，總計23輛，48名消防人員前往救援。
其中2名女子，分別為62歲林姓、30歲宋姓女子在住宅後方廁所被發現時，已無呼吸生命跡象，分別送往壢新及中壢天晟醫院急救。
消防局表示，火勢燃燒迅速並竄起濃煙，波及到隔壁住戶，所幸住戶內的多名男女緊急逃離，僅受到嗆傷，沒有生命危險。
消防局初步勘查火場，起火點為地上3層的透天住宅使用，起火層為1樓；火勢在4時49分撲滅，但房屋幾乎付之一炬，確切起火原因，仍待消防局進一步鑑識。
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