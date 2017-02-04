平鎮民宅暗夜惡火 兩女被救出時沒有呼吸心跳

2017-02-04 08:06

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市平鎮區環南路一處民宅今天凌晨3點多發生火警，2女性民眾受困1樓後方廁所，被發現時已經不幸沒有呼吸心跳。

今天凌晨3點多，傳出民宅1樓發生火警，消防隊員獲報，先架梯救出一對母子送醫，並引導1女性市民離開火場。

消防隊員一面救火，一面派員冒險進入屋內，再發現另有2位女性民眾受困起火民宅1樓後方廁所，不幸都已沒有呼吸心跳。

消防隊員說，沒有呼吸心跳的2名女性民眾是母女，分別是62歲林姓、30歲宋姓，至於起火原因與財物損失等，尚有待釐清。