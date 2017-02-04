山友獲救掏現金答謝 墾丁警消堅辭大禮

2017-02-04 00:09

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕墾丁大尖山周邊山區，2日晚間發生一起山難救援案件，墾丁消防分隊警義消出動救援，在溪谷帶出疲憊的邱男及友人，沒想到感激的男子，掏出幾萬元鈔票要酬謝消防隊員，隊員們則是不斷婉拒，男子後來自我介紹，表達如果有機會，願意協助改善墾丁消防設施，一頭霧水的隊員們以姓名查詢，才發這名接受救援的的男子，可能是台灣富豪之一。

警消們依照男子自我介紹的姓名「邱○」上網查詢，發現這名57歲男子疑似是某建設股份有限公司的董事長，公司登記資本額就高達15億。「查詢到邱董的資料後，大家都驚呆了！」協助上山救援的義消人員表示，男子謙遜又有禮貌，雖然疲憊因沒有受傷婉拒就醫，當時看他坐上白色保時捷休旅車，知道應該有一定的財力，只是沒想到可能是一名建設公司的董事長。

這起山難救援案發生在2日晚間9時25分，墾丁20多名警義消集結到社頂、大尖山周邊道路後，20分鐘內就找到在溪谷河床迷路的邱男及友人，當時男子相當感動，一把從口袋掏出目測超過3萬元的鈔票，希望答謝辛苦警消，但隊員們強調職責所在婉拒酬謝。

墾丁消防分隊人員指出，邱姓男子見警消婉拒酬謝，在登記資料時，得知墾丁急缺消防車及救難沙灘車，特別向警消表示，如有需要的消防設施，會找機會專程南下拜訪了解，希望能協助改善國境之南的消防作業，消防人員則在事後表示，歡迎任何人加入墾丁消防之友的行列，一起為救援工作盡一分心力。