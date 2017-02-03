渣男和前、後任14、15歲小女友性交34次 這次栽了

2017-02-03 22:08

〔記者楊國文／台北報導〕有性侵14歲小女友前科的林姓男子，又和另名15歲國中女生熱戀，並發生7次性關係，還讓被害少女4個月內為他兩度墮胎，去年林男被判1年6月徒刑定讞應入獄，民事求償部份，高等法院認定案發時林男為19歲，仍為民法規定的未成年人，今判林男和父母應連帶賠償被害少女精神慰撫金、墮胎費共81萬多元、少女母親精神慰撫金20萬元。

判決指出，102年間，18歲的林男和14歲小女友性交27次，不過，法院認定他犯後有悔意，輕判6月徒刑、緩刑2年了事。

但林男故態復萌，103年8月起和另名15歲國中女生小美（化名）交往，並發生7次性關係，還造成小美2度墮胎。惡劣的是，林男明知小美104年1月才首度墮胎，1個半月後竟又和她兩度發生性關係，導致她同年5月進行第二度墮胎，造成她在4個月內竟二度墮胎的傷害。法院去年依「與14歲以上、未滿16歲女子性交」罪判林男1年6月徒刑定讞。

民事部份，小美母親以民法規定20歲才算成年，林男性侵女兒僅19歲為由，訴請林男父母應負連帶賠償責任，要求林男和父母應連帶賠償小美500萬元和1萬4千多元墮胎費，和連帶賠償她500萬元，共1001萬4千多元。。

林男辯稱，小美是自願和他發生性關係，並未造成她重大傷痛，林男母親出庭指稱，和兒子僅有能力賠償50萬元。

高等法院認定，林男之前已有性侵少女前科，明知小美僅15歲，心智尚未成熟，竟連續性侵她7次，並造成2次墮胎，已對她的身心造成極大傷害，今判林男和父母應連帶賠償小美精神慰撫金80萬元精神慰撫金、1萬4千多元墮胎費，及連帶賠償小美母親精神慰撫金20萬元。告訴人小美和母親可上訴，林男和父母不得上訴。