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想裝「自己人」中國越界漁船「混」不過去

白色的船身，一度讓金門海巡人員不容易辨識出是越界的中國漁船。（圖由金門海巡隊提供）

2017-02-03  21:53

〔記者吳正庭／金門報導〕中國「閩龍漁66806號」漁船越界捕魚，由於船身漆成白色，與過去藍色不同，一度讓金門海巡隊以為「自己人」，經確認為「敵船」，海巡隊雙艇夾擊，押回9名船員及漁船。

金門海巡隊指出，昨晚11時30分左右在復興嶼外海巡邏，從雷達發現距復興嶼1 浬有可疑光點徘徊，疑似越界中國漁船，由於該船身漆成白色，與過去查獲來自中國龍海市漁船的藍色船身不同，一度讓海巡人員誤為金門籍船隻。

海巡隊組主任沈明豪說，一般台灣漁船多是白色船身，研判該艘150 噸的越界漁船，先以白色的船身越界到台灣海域「魚目混珠」，返程經過金門時，想順道撈一票再走，未料被逮。

沈明豪指出，中國越界船是「閩龍漁66806號」，船上9 人皆為漳州市龍海區人，剛在金門下網就被海巡雙艇夾擊並搭配優勢人力攔截，船員恐將面臨罰款新台幣30萬元至1千萬元的行政處分。

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  • 金門海巡隊遠眺白色船身的中國漁船，一度誤為是「自己人」。（圖由金門海巡隊提供）

    金門海巡隊遠眺白色船身的中國漁船，一度誤為是「自己人」。（圖由金門海巡隊提供）

  • 光線昏暗中，白色的船身，一度讓海巡人員不容易辨識出是越界的中國漁船。（圖由金門海巡隊提供）

    光線昏暗中，白色的船身，一度讓海巡人員不容易辨識出是越界的中國漁船。（圖由金門海巡隊提供）

  • 金門海巡人員登上越界中國漁船安檢。（圖由金門海巡隊提供）

    金門海巡人員登上越界中國漁船安檢。（圖由金門海巡隊提供）

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