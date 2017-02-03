外籍勞工苦當技術員 秀驚人天賦被網友推爆！

一名外籍勞工朋友彩繪辦公室牆面的畫面被分享上臉書後，遭到網友激讚繪畫天賦驚人。（圖擷自爆料公社）

2017-02-03 22:08

〔即時新聞／綜合報導〕一名網友在臉書社團《爆料公社》貼出一名外籍勞工朋友的繪牆照，直呼這位外籍朋友太厲害，在公司當技術員實在是太可惜，只見毫無特色的白牆被美化成生機無限的田野風格，讓不少網友直呼：「太有才了吧！」

一名外籍勞工朋友用顏料及油漆，進行辦公室的牆面美化，只見原本毫無特色的白牆，在他精心構圖上色後變得精彩絕倫，原PO將照片拍下後分享至《爆料公社》，直言該名外籍朋友非常厲害，當技術員太可惜了！

不少網友激推該名外籍朋友的繪畫天賦，紛紛留言：「畫的真的很好！希望老闆不要『利用』他的專業，該額外付款就應該付款。」、「 跪求來當美學老師！」、「作業員只是興趣，其實他真正身份是彩繪大師」、「 有名片嗎？可以接案了！」、「可以給我聯絡方式嗎？我家超需要的」、「他在當地是電影院畫廣告的吧！」