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網傳日軍艦侵台海域 洋總局澄清：誤導視聽

2017-02-03  21:51

〔記者王宣晴／新北報導〕臉書上近日流傳一部「日本軍艦2016年於我國海域、執法線內驅逐我國海巡艦艇」影片，但影片內並無清楚表示經緯度及船名，僅以文字說明影片內容，直說漁民受辱，海疆失守。

對此海巡署海洋巡防總局表示，去年並未有類似案件發生，且該影片並無船艦追逐情形，且畫面模糊無法辨識船名、海域及拍攝時間，僅杜撰文字誤導視聽，並於社群網站散播，洋總局將保留法律追訴權。

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  • 有民眾上傳一部日本軍艦入侵我國海域，驅趕海巡艦的影片，洋總局回應該影片是誤導視聽。（記者王宣晴翻攝）

    有民眾上傳一部日本軍艦入侵我國海域，驅趕海巡艦的影片，洋總局回應該影片是誤導視聽。（記者王宣晴翻攝）

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