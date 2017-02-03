憑地上1根菸蒂 逮到內湖29支手機竊案1嫌
［記者陳恩惠、鄭景議／台北報導］北市某通訊行倉庫，過年前一週遭竊，被偷走29支高檔智慧型手機，北市警內湖分局康寧派出所捨棄團圓年假，連日追查，經由犯案車輛及地上的菸蒂，鎖定35歲通緝犯陳思源；昨晚陳母一句「回來吃團圓飯吧！」陳嫌遭埋伏警方逮捕，他供稱主嫌是陳姓毒友，他僅是陪同行竊，不負責銷贓，警方將持續追查另名陳嫌到案。
警方說，北市成功路三段某通訊行，上月21日上午7時，遭2名竊賊由後巷，破壞鐵窗後侵入庫房，60秒之內，大肆搜刮23支蘋果及6支三星等高檔手機後逃逸，近來新北市三重區及宜蘭等地通訊行，陸續有人拿多支手機前往銷贓，由於無相關證明，店家不僅拒收，還將銷贓畫面po網上傳，通知全國各大通訊行注意「此人是竊賊」、希望檢警單位早日破案。
康寧所調閱監視畫面，發現2嫌一路往宜蘭逃逸，又在宜蘭行竊通訊行萬元現金，經與宜蘭縣刑警大隊合作，共同找到犯案車輛，清查發現陳姓車主正因案，遭士林地檢署通緝中，為更確認竊賊身分，根據2嫌駕車逃逸路徑，循線採集駕駛所丟的菸蒂，送往刑事局進行DNA比對，2嫌之一果然就是通緝犯陳思源。
陳嫌因通緝四處躲藏，為掌握陳行蹤，警方專案小組特地前往陳嫌雙親板橋住處，要陳母以春節團聚為由，要陳「立刻回家吃晚飯！」，陳嫌乖乖聽話返家，當場遭大批埋伏員警逮捕。
陳嫌坦承至少在雙北、桃園及宜蘭等地犯下6件通訊行竊案，但他供稱，自己只是受雇於陳姓毒友，行竊的動線與全盤計畫皆是陳男所為，他只是駕車搭載並陪同一塊行竊，先前在桃園偷得60餘支蘋果牌手機，他當場分得20萬元，內湖這29支則分得7萬元。
陳嫌說，原來網路的號召力如此大，且經媒體紛紛報導，讓陳姓毒友手中至少有80支的手機，近來1支都賣不掉，在無法變賣兌現之餘，陳姓毒友的經濟狀況應該是捉襟見肘，無處可逃。
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