開老爸車連續縱火洩憤 犯嫌被聲押

22歳劉姓男子尋仇未果，竟憤而縱火洩憤。（記者陳恩惠攝）

2017-02-03 21:13

［記者黃捷／台北報導］台北市北投區今天凌晨陸續發生6起火警，北投警分局調閱監視器，追查出犯嫌是住在陽明山的劉軒，劉嫌父親也於中午帶他至派出所投案。警方詢後依公共危險、竊盜等罪將劉嫌移送法辦，士林地檢署複訊後聲請羈押。

檢警調查，劉嫌有多項毒品、竊盜、毀損等前科，上個月3日因毒品問題，與人發生債務糾紛，今天凌晨想找仇家算帳，但沒堵到人，才開著老爸的小型貨卡車，四處縱火洩憤，犯後隨機竊取機車逃逸。

警詢時，劉嫌起初否認縱火，表示自己「只是點菸而已」，不知為何會起火，後經警方曉以大義，劉嫌終於承認放火，但不過半小時，又翻供表示「我只有做3件喔，其他的不是我！」讓警方相當頭疼。