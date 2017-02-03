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行政執行署新北分署攜手新北檢 2/7辦聯合拍賣

2017-02-03  21:01

〔記者陳慰慈／新北報導〕配合法務部行政執行署全國13個分署的「123聯合同步拍賣活動」，行政執行署新北分署定於2月7日下午3時，在新北分署12樓拍賣室，與新北地檢署進行大規模聯合拍賣活動。

當天將拍賣刑法沒收新制上路後，檢方於偵查中扣押的原木茶几桌椅一組（含桌子一個、椅子6個）、紫水晶洞；新北分署也將拍賣查封網咖的電腦設備50組及知名品牌「愛的世界」童裝、童鞋等物品，此外還有各類酒品超過800瓶，歡迎有興趣的民眾前往搶標撿便宜。

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  • 行政執行署新北分署攜手新北檢拍賣桌上電腦。（行政執行署新北分署提供）

    行政執行署新北分署攜手新北檢拍賣桌上電腦。（行政執行署新北分署提供）

  • 行政執行署新北分署攜手新北檢拍賣原木茶桌几。（行政執行署新北分署提供）

    行政執行署新北分署攜手新北檢拍賣原木茶桌几。（行政執行署新北分署提供）

  • 行政執行署新北分署攜手新北檢拍賣童裝、童鞋。（行政執行署新北分署提供）

    行政執行署新北分署攜手新北檢拍賣童裝、童鞋。（行政執行署新北分署提供）

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