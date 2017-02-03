海象不佳 帆船翻覆2人落海獲救

岸巡人員即時救援落海的楊、張姓男子。（記者黃佳琳翻攝）

2017-02-03 20:04

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高市楊姓和張姓男子今天下午從永安區永新灣岸際出海，在近海練習帆船操作，疑因海象不佳風浪過大，楊、張兩人所駕帆船翻覆，兩人落海後，第一時間被救起，幸未有大礙。

五二岸巡大隊指出，今天傍晚5點半左右，守望勤務人員發現永新灣前方海域有帆船疑似翻船，執勤人員立即前往察看並實施救援。岸巡人員抵達現場時，發現該輛翻復的船正隨波漂流並不斷擦撞消波塊，而船上楊姓（59歲）和張姓（32歲）男子趴在消波塊上待援，岸巡人員立即將兩人拉起。

岸巡人員也聯繫漁友協助拖帶帆船進港，避免影響航道；帆船楊姓駕駛表示，當時他們正在實施帆船練習，因風浪過大才導致翻船且擦撞消波塊，幸及時獲救未有大礙。