涉凌虐男童補習班 檢方認定十大凌虐手法曝光

已被「快樂瑪麗安」總部終止加盟的「長欣文理技藝短期補習班」，103年被台北市議員童仲彥揭露涉虐童。（資料照，記者謝佳君攝）

2017-02-03 20:13

〔記者錢利忠／台北報導〕已被「快樂瑪麗安」總部終止加盟的「長欣文理技藝短期補習班」，103年被台北市議員童仲彥揭露涉虐童，當時該補習班負責人林漢凌不僅出面否認，還反控童仲彥及揭露此事的《壹週刊》記者妨害名譽；未料，台北地檢署根據多名證人指述及比對兩家醫院的報告，認定林漢凌及2名女老師涉虐待1名梁姓男童，並歸納出猶如酷刑般的10種手法。

檢方查出，受害的梁童曾被林漢凌等3人以10種方式施虐；第一，梁童曾被壓住頭部，在充氣式泳池及裝滿冷水的水桶中掙扎；第二，上課時間被叫去搬書、掃廁所、刷桌椅等不當勞務；第三，被罰半蹲、交互蹲跳；第四，仿效軍中體罰「桂河大橋」（跨椅懸空苦撐）；第五，冬天被脫光站在洗水槽沖冷水。

第六，也是最惡劣並導致梁童傷勢嚴重的即是，抓住梁童雙腳，以頭下腳上姿勢旋轉，導致梁童手拇指撞牆斷裂，且頭破血流送醫縫數針；第七，對梁童言語霸凌，指梁童母親在醫院工作，梁童手上有病毒、尿尿有細菌，逼他戴口罩坐在教室外，禁止喝水或喝水後不准如廁。

第八，用餐時間禁止梁童吃飯，或逼吃已嚴重變質，黴菌絲長約數公分的發霉點心、逼喝吃剩的麻辣湯鍋底等；第九，以愛心小手等「長條型柱狀物」長時間毆打；第十，上課時間禁止梁童進教室，或不准使用桌椅，逼男童跪在地上寫作業等。

針對林漢凌當初反控童仲彥及《壹週刊》記者妨害名譽部分，前年7月1日，北檢認定罪證不足，已將童仲彥及《壹週刊》記者不起訴。