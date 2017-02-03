過年慘遭祝融波及 16受災戶組自救會
2017-02-03 19:50
春節期間埤頭家具工廠大火，造成周邊住戶也被燒得滿目瘡痍。（記者陳冠備攝）
〔記者陳冠備／彰化報導〕大年初一，彰化縣埤頭鄉一間家具工廠發生火警，廠房付之一炬，連周邊16間民宅也遭受無妄之災，造成近百住戶過年時無家可歸，只能暫住親友家，克難過年。張姓受災戶表示，一場大火也造成不少家庭收入成了問題，目前受災戶已籌組自救會，希望業主出面負責，也希望公部門協助受災戶進行家園重建。
1月18日上午7點多，埤頭鄉廟前路上的「吉成木業」行的廚房突然冒出火花，不到10分鐘，火勢一路延燒到後方鐵皮搭建的倉庫，由於倉庫內都置放木造床組等家具，火焰沖天，火舌還蔓延到周邊的民宅，造成16戶民宅受損，6部汽車、3部機車收損，幸好無人員傷亡。
張姓受災戶說，當時只顧得逃命，以致停放在門前的1部自小客車、1部貨車還有數輛農機具都被烈火吞噬，真的很慘，由於年後正是農忙時刻，亟需這些生財器具，加上火災後屋內就面臨停水停電，只能借助鄰近的活動中心，面對重建又沒收入感到身心俱疲，希望政府能趕緊協助。
自救會會長楊宏超表示，自宅2、3樓被燒毀，是最嚴重的受災戶，初估16戶損失達上千萬，已向徐姓業者請求賠償，但是木工廠因為違章建築而無法申請火險，對方要求分期負擔，但是年限太長已遭自救會拒絕。
彰化縣長魏明谷今日前往慰問，並依受災程度發給5000至1萬5000元慰問金及慰問品，並對此表示，縣府相關單位對於法令與求償問題會盡力幫忙，替受災戶爭取權益，協助重建。
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