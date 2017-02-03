與日商官司纏訟 旅遊大亨郭正利死亡不起訴
〔記者謝君臨／台北報導〕台灣旅遊大亨、前天喜旅行社總裁郭正利，去年11月病逝於高雄長庚醫院，享壽60歲，人生大起大落的郭正利，病逝前仍為官司所苦，他控告日商光伸真珠負責人河崎惠子、員工周宏忠涉詐欺、偽文及侵占上億日圓款項，對方則反告他涉嫌恐嚇；台北地檢署調查期間，因郭死亡，其挨告部分獲不起訴，至於他告日商部分，則因無審判權、罪嫌不足等原因，也處分不起訴。
46年次的郭正利可謂一生傳奇，21歲時，他前往日本唸書兼差導遊，33歲時創立天喜旅行社，專營高檔日本旅遊團，曾創下1年53億元營業額，個人身價達40億元；民國96間，郭正利砸下1600萬元，風光迎娶日本石川縣溫泉飯店千金，人生攀上巔峰，而後卻因投資失利，負債15億元，妻子也離他而去。
檢方調查，民國89年至95年間，郭正利與總公司位於日本大阪的光伸真珠公司合作，期間郭正利出團至日本後，導遊會帶團至光伸真珠購物，郭正利可抽5%佣金，旅遊團到日本後所搭乘的遊覽車則由光伸真珠提供。
郭正利指控，這6年間，光伸真珠負責人河崎惠子，涉嫌侵占他應得的佣金，總金額達上億日圓（約新台幣4000多萬元），河崎惠子還指派員工周宏忠偽造他的簽收單，但他實際上並未拿到這筆錢。
檢察官傳喚河崎惠子、周宏忠出庭，2人均否認犯行，河崎惠子辯稱，她並沒有侵占郭正利的佣金，因遊覽車是由光伸真珠提供，她僅將車資、油錢扣除，且從無指派周宏忠偽造文書。
104年間，郭正利、河崎惠子等人曾在律師陪同下進行協商，席間郭曾對河崎惠子表示，如不歸還款項，將找國稅局查封其住處，被河崎惠子反告恐嚇。
檢察官調查後，發現雙方的合作契約內，並未明確指出遊覽車資是由河崎惠子免費提供，應是彼此認知存有落差，難認日商有侵占、詐欺犯意，且公司營收每年都會結算，如真有疑義，早就應該發現，為何拖了這麼久才提告，另，這部分較偏向民事糾紛，案發地又在日本，我國並無審判權，此外，偽造文書部分也罪嫌不足，檢察官因而將河崎惠子、周宏忠不起訴。
至於郭正利挨告恐嚇部分，則因郭已於去年11月因病去世，也處分不起訴。
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標題：與日商官司纏訟 旅遊大亨郭正利死亡不起訴
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