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主題旅店「桃城茶樣子」 董座侵權遭判拘役50日

2017-02-03  20:06

〔記者陳慰慈／新北報導〕在全台有5家主題旅店的承億文旅公司，其中以茶為主題、位於嘉義的旅店「桃城茶樣子」，因販售「茶樣子」茶葉組及草茶浴包，遭94年間就註冊「茶樣子」商標的林姓民眾提告違反商標法，一審判承億文旅公司董事長戴俊郎無罪，但智財法院認定承億侵權，逆轉改判戴男拘役50天，得易科罰金5萬元確定，民事部分另須賠償林男18萬9800元。

法官認為，戴俊郎不否認飯店有販售近似「茶樣子」商標的茶葉禮盒，2年前飯店開幕時，曾以此禮盒贈送參與開幕嘉賓，及智慧局駁回承億文旅的「茶樣子」商標註冊申請函文，承億文旅不服提出訴願救濟、行政訴訟等，認定戴男知悉已侵害他人商標權。

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  • 旅店「桃城茶樣子」販售的「茶樣子」茶葉組挨告侵權。（擷取自桃城茶樣子官網）

    旅店「桃城茶樣子」販售的「茶樣子」茶葉組挨告侵權。（擷取自桃城茶樣子官網）

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相關關鍵字： 侵權 商標法 桃城茶樣子 禮盒 茶葉
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