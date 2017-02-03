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馬政府末期檢方收案創新高！竟逾43萬件

2017-02-03  19:59

〔記者項程鎮／台北報導〕司法官學院研究全國各地檢署新收刑事偵查案件，發現104年、即馬政府卸任前一年，檢方收案總件數達43萬2161件，為近5年來最高，其次是103年的41萬3975件，歷年來新收案件皆以警察機關移送偵查者為最多，以104年為例，警方移送案件為31萬7681件，佔全部新收案件的73.51%。

司法官學院的犯罪防治研究中心指出，檢方104年新收案件類型以公共危險和毒品案件最多，各為10萬1922件、7萬5620件，104年偵結案件為42萬5454件、共52萬9775人，裁判確定20萬7103人。

此外，104年監所矯正執行4萬7650人，期滿出獄2萬3904人，假釋出獄1萬1054人。

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