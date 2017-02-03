不會3C照當組頭 便利貼上數字洩底
2017-02-03 19:41
〔記者許國楨／台中報導〕朱姓婦人以經營的檳榔攤做掩護當起六合彩組頭，卻因不熟悉電腦等3C產品操作，又唯恐使用傳真機太明顯遭查緝，索性請賭客直接以便利貼書寫簽注號碼再交其本人下注，未料此舉反因事證太明確露餡，讓上門警方逮個正著。
六合彩簽賭站隱身在美容院與檳榔攤，還是難逃法網！台中市刑大偵四隊日前接獲線報，雲林縣一對謝姓夫妻檔以美髮院當掩護暗中經營六合彩簽賭站，從去年開始接受賭客下注，警方多次暗中埋伏確認，趁春節期間上門搜索，查扣12部傳真機、帳冊、六合彩簽單，初估從去年12月經營至今，下注賭資逾千萬。
此外，在台中市清水區經營檳榔攤的六旬朱姓婦人，因不熟悉電腦等3C產品操作，又不敢使用傳真機唯恐太過醒目被盯上，要求賭客自行以便利貼簽注再交其本人下注，店內並供奉彌勒佛、擺放錢母、招財貓等祈求財源滾滾來的吉祥物。
朱婦原以為此舉相當低調，未料仍招來警察上門查緝，當場人贓俱獲，警方查出，朱婦早在民國70幾年就開始接觸六合彩簽賭，初期只是小賭客在菜市場四處討論明牌找組頭下注，後來見有利可圖，加上擁有同為菜籃族的人脈，索性以檳榔攤掩護當起小組頭，訊後全案依賭博罪嫌送辦。
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