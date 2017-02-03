懸掛失竊車牌8年都沒事 卻因這件事曝光...
2017-02-03 19:38
〔記者許國楨／台中報導〕台中市曾姓男子因車牌被查扣懸掛一面失竊車牌在自己汽車上，年初四開車出門至超商兌換寶可夢文件夾，因貪圖一時方便逆向違停被警方盯上當場逮人，讓曾男直哀嘆：8年來一直幸運未被查獲，沒想到因寶可夢曝光，實在是始料未及。
台中市第二分局立人派出所長林添宏當天晚帶班巡邏行經北區中清路、武昌路口時，發現一部自小客逆向違停在超商門口，且僅在車頭懸掛一面車牌，一查竟發現該車牌早在8年前就已報案失竊，立即等在車旁待車主出現。
不久只見54歲的曾姓車主走出超商準備上車，警方見狀立即上前攔查，但都還沒開口曾男就趕緊表示掛的是撿來車牌，原本的車牌因未繳牌照稅遭註銷查扣，礙於工作需要開車才在路邊撿拾該面車牌並懸掛在自己車子使用。
曾男一再強調，根本不知道失竊車牌，是在天津路、北平二街口人行道上撿來的，因為怕沒掛車牌無法上路，才將撿來的車牌掛在車上，原只是出門至超商兌換寶可夢文件夾，貪圖一時方便才逆向違停，沒想到因此被警方盯上。
警方表示，曾男懸掛並使用失竊車牌已涉嫌竊盜、侵占罪，該車牌車主8年前就已向彰化警方報案失竊，車牌來源是否為曾男所供稱撿來的還有待調查，呼籲民眾勿貪圖方便，使用他車牌照上路，不僅違反道路交通管理處罰條例，還可能吃上刑責，訊後全案依竊盜、侵占罪嫌送辦。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
- 「媽，我去車上休息」轉頭...他割頸血噴全車
- 北聯幫老大 驚傳猝死家中
- 首日揉胸、隔週嘿咻 把妹神手栽了
- 向情婦借37萬拒還 惡男嗆：小三給的錢怎是欠的呢？
- 「帶妳去吃飯」 色大叔誘拐智障女拉手摸大腿
網友回應
熱門新聞
- 杜汶澤遊台破病求醫 看診費掀港台醫療悲歌...
- 慘遭設局淪種豬！離婚男被14名街坊人妻榨乾了
- 女與仿生陰莖做愛 狂呼「這會殺了我」！
- 自由廣場》拚經濟 解決產業問題
- 動漫展第二天 熊本熊部長忙站台跳體操
- 台股收盤上漲26.59點 報9455.56點
- 國發會提4年計畫 經濟成長率拚3％
- 動漫節首日10.1萬人次 業績成長2成
- BY2爆每年進修 只為提升這裡
- 26歲寫真偶像淪男星炮友 不甘接連被甩竟上吊
- NBA》這顆追平三分彈進了？場上球員全傻住（影音）
- 年後血庫庫存驟降 衛福部發警告
- 清明連假國內管制航線 統一於2/6開放訂位
- 文瑾瑩手臂劇痛緊急開刀 話劇公演被迫取消
- 台鐵員工為何要抗議？ 看了班表讓人恍然大悟
- 今回暖如夏 中下旬可能有寒流
- 部落婚禮原汁原味 婦女熱舞獻祝福
- Uber10日起暫停在台營運
- NBA》柯瑞連15場得分破20 勇士近25年來第一人（影音）
- 費爸東山再起 伍茲借鏡
- 家家新春好運 轉盤中大紅包
- 國民黨高市黨部邀魯弗斯‧波洛克博士演說
- 華視新春團拜 財神到討吉利
- 超旺！板橋這家彩券行 開出8注大紅包
- 川普上任才14天 就收到3州違憲起訴書
- 當國父遇上修圖軟體... 網友崩潰：我到底看了什麼
- 職災求償5900萬日圓 核災後福島電廠工人罹癌
- 自由廣場》零流浪犬 德國這樣做到的
- 銜著台灣最早進香旗 百鳥朝鳯花燈傳承文化
- 不甩限韓令《鬼怪》外銷日本狠賺1億
- MLB》薪資仲裁9連勝 金鶯激省30萬
- 謠傳張忠謀重傷…呂秋遠提「10大臉書發文禁忌」
- SM女團門面是整出來的？ 「少時」師妹舊照遭酸不同人
- 國民黨青年團製「油炸曲棍球」段宜康收到喊當點心！
- 多明尼加先發 「全大聯盟」級
- NBA》欣賞前隊友魏少 哈登：懷念並肩作戰的日子
- 自由廣場》解開年金改革心結
- 神蹟？！帝爺公總壇出現「接天香」奇景
- （影音）賀歲國片票房慘 侯孝賢直言「好看就有人來看」
- 綠委擬推「新台幣設計運動」 洪秀柱怒嗆：神經病
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：懸掛失竊車牌8年都沒事 卻因這件事曝光...
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分