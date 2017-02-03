懸掛失竊車牌8年都沒事 卻因這件事曝光...

2017-02-03 19:38

〔記者許國楨／台中報導〕台中市曾姓男子因車牌被查扣懸掛一面失竊車牌在自己汽車上，年初四開車出門至超商兌換寶可夢文件夾，因貪圖一時方便逆向違停被警方盯上當場逮人，讓曾男直哀嘆：8年來一直幸運未被查獲，沒想到因寶可夢曝光，實在是始料未及。

台中市第二分局立人派出所長林添宏當天晚帶班巡邏行經北區中清路、武昌路口時，發現一部自小客逆向違停在超商門口，且僅在車頭懸掛一面車牌，一查竟發現該車牌早在8年前就已報案失竊，立即等在車旁待車主出現。

不久只見54歲的曾姓車主走出超商準備上車，警方見狀立即上前攔查，但都還沒開口曾男就趕緊表示掛的是撿來車牌，原本的車牌因未繳牌照稅遭註銷查扣，礙於工作需要開車才在路邊撿拾該面車牌並懸掛在自己車子使用。

曾男一再強調，根本不知道失竊車牌，是在天津路、北平二街口人行道上撿來的，因為怕沒掛車牌無法上路，才將撿來的車牌掛在車上，原只是出門至超商兌換寶可夢文件夾，貪圖一時方便才逆向違停，沒想到因此被警方盯上。

警方表示，曾男懸掛並使用失竊車牌已涉嫌竊盜、侵占罪，該車牌車主8年前就已向彰化警方報案失竊，車牌來源是否為曾男所供稱撿來的還有待調查，呼籲民眾勿貪圖方便，使用他車牌照上路，不僅違反道路交通管理處罰條例，還可能吃上刑責，訊後全案依竊盜、侵占罪嫌送辦。