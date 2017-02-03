| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

忘了住處有安毒還控女友家暴 軟飯男GG了

2017-02-03  18:58

〔記者許國楨／台中報導〕黃姓男子不務正業又吸毒靠著向女友借錢度日，彼此間常因財務問題起糾紛互控家暴，上月底黃男又向警方報案控訴被女友施暴，結果警方到場處理完畢準備離去時，竟意外在房內洗手台上發現一包安毒，這下原本要請員警主持公道的黃男當場臉色發白直呼「事情怎麼會變這樣﹖」

警方指出，同為36歲的黃男與莊姓女友互控家暴已非第一次，兩人糾紛很多，常驚動警方上門處理，過去莊女就曾控黃「吃軟飯」，欠她很多債務沒還，有時還因惱羞成怒動手打她，她氣到找乾哥出面教訓黃，但黃反向警方檢舉乾哥持有槍毒。

上月底晚間7時許，台中市第五分局文昌派出所又接獲黃男報案，表示被女友趕出家門脖子還被抓傷，要對女友提告家暴，副所長張育碩、警員陳天相趕往處理拍照受損情形存證並告知雙方權利，經處理完畢欲離去時，眼尖張員發現屋內洗手台上有一包重56.49克的不明結晶粉末起疑。

張員當場詢問該物品係何用途，黃男辯稱是用來製造手工香皂自化工原料行所購得的「鹽」，經警方施以簡易毒品快速篩檢試劑檢測確認是安毒，黃男才坦認持有，訊後全案依毒品罪嫌送辦。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

廣告
  • 警方在屋內洗手台上發現安毒。（記者許國楨翻攝）

    警方在屋內洗手台上發現安毒。（記者許國楨翻攝）

  • 經警方施以簡易毒品快速篩檢試劑檢測確認是安毒。（記者許國楨翻攝）

    經警方施以簡易毒品快速篩檢試劑檢測確認是安毒。（記者許國楨翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
川普就職 美國展新局
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
香菇肉羹湯
古早味炸醬
蘋果洋蔥燴雞肉
有機蔬果不用洗？
轉寄

標題：忘了住處有安毒還控女友家暴 軟飯男GG了


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月3日‧星期五‧丁酉年正月初七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.