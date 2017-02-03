忘了住處有安毒還控女友家暴 軟飯男GG了

2017-02-03 18:58

〔記者許國楨／台中報導〕黃姓男子不務正業又吸毒靠著向女友借錢度日，彼此間常因財務問題起糾紛互控家暴，上月底黃男又向警方報案控訴被女友施暴，結果警方到場處理完畢準備離去時，竟意外在房內洗手台上發現一包安毒，這下原本要請員警主持公道的黃男當場臉色發白直呼「事情怎麼會變這樣﹖」

警方指出，同為36歲的黃男與莊姓女友互控家暴已非第一次，兩人糾紛很多，常驚動警方上門處理，過去莊女就曾控黃「吃軟飯」，欠她很多債務沒還，有時還因惱羞成怒動手打她，她氣到找乾哥出面教訓黃，但黃反向警方檢舉乾哥持有槍毒。

上月底晚間7時許，台中市第五分局文昌派出所又接獲黃男報案，表示被女友趕出家門脖子還被抓傷，要對女友提告家暴，副所長張育碩、警員陳天相趕往處理拍照受損情形存證並告知雙方權利，經處理完畢欲離去時，眼尖張員發現屋內洗手台上有一包重56.49克的不明結晶粉末起疑。

張員當場詢問該物品係何用途，黃男辯稱是用來製造手工香皂自化工原料行所購得的「鹽」，經警方施以簡易毒品快速篩檢試劑檢測確認是安毒，黃男才坦認持有，訊後全案依毒品罪嫌送辦。

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