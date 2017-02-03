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9453名曲變色情美容坊噱頭 旗袍乳溝裝吸引男客

9453名曲變成色情美容坊噱頭，旗袍乳溝裝吸引男客上門。（記者黃良傑翻攝）

2017-02-03  19:02

〔記者黃良傑／高雄報導〕色情美容業者走台客風，竟取玖壹壹樂團名曲「9453」（諧音：就是有鬆）吸引客人，還為了搶搭春期休假檔期，吹噓美女照保證不是修圖，打出「沒有波多野結衣，也會不提供劣質貨色」噱頭強力行銷，新興分局今天宣佈破案，逮獲張姓男客和黎姓女服務生。

警方將追查幕後實際負責人，該美容坊內設置嚴密監控系統，以規避警方查緝，仍在3個月內被警方取締2次，業者去年11月才遭取締，今年春節期間又想撈一筆，趁警力較薄弱時，企圖從事色情交易，據了解，業者開張前還特別到廟內求發財金，結果還是栽在警方手裡。

新興警方今日表示，房間內查獲張姓男客（42歲）和黎姓（33歲）女服務生，男客坦承接受半套性服務，代價1500元，而且被旗袍秀所吸引，警方也發現店家利用LINE叩客，標榜來店定可享受「9453」（就是有鬆），還以「我們沒有波多野結衣，也不提供劣質貨色」，廣告內容誇張大膽。

張姓男客向警方表示，想趁春節犒賞自己一下，看見廣告登門想享受鴛鴦浴，卻來不及鬆一下，就被警察上門取締，更緊張了。

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  • 美容坊業者以「我們沒有波多野結衣，也不提供劣質貨色」噱頭吸引男客消費。（記者黃良傑翻攝）

    美容坊業者以「我們沒有波多野結衣，也不提供劣質貨色」噱頭吸引男客消費。（記者黃良傑翻攝）

  • 色情美容坊業者特地求得發財金，想在過年期間撈賺一筆，還是栽在警方手裡。（記者黃良傑翻攝）

    色情美容坊業者特地求得發財金，想在過年期間撈賺一筆，還是栽在警方手裡。（記者黃良傑翻攝）

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