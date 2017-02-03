立委幹部護酒駕男還嗆警 新北檢起訴建請從重量刑
〔記者陳慰慈／新北報導〕立委葉宜津辦公室執行長陳昭彰與立委高志鵬前助理張志維等人，1月16日晚間在新北市三重區餐敘喝紅酒，散場後張男酒駕載送陳男回家，遭三重警分局厚德派出所員警盤查，在旁的陳男見狀先遞交名片給警方，而張男則拒絕出示證件，後欲搶回名片，2人與員警爆發拉扯，張男最後被帶回警局，陳男前往警局關切嗆聲「要找警政署、新北市警局、分局來跟我解釋說明」、「我一定要去檢討你們派出所」等語，引發耍官威質疑，新北地檢署今依妨害公務、公共危險等罪嫌將2人起訴。
檢方痛批兩人身為立委辦公室執行長與前助理，卻未以身作則，知法守法，反酒駕、濫用身分權勢干預妨害警方職權行使，甚至試圖關說，且犯後始終未認罪，無悔意，建請法院從重量刑。
起訴指出，1月16日晚間9時許，陳昭彰與張志維結束餐敘，由張男開車載陳男回家，行經新北市三重區力行路一段203號前，遭巡邏警員盤查，要求張男出示證件。陳男先上前遞上名片給員警，隨即先送一同前往餐敘的女兒回家，下樓後，見張男拒絕出示證件，並伸手欲取回員警手中的陳男名片，陳男也出手幫張男拉住員警，致使員警左手虎口抓傷、右手關節扭傷，員警因此依涉嫌依妨害公務將張男以現行犯逮捕，這時陳男跳出來阻止拉扯員警手臂，直到員警警告不得妨害逮捕，陳男才鬆手。
陳男隨後到派出所關切，對場在員警嗆聲：「這口氣我吞不下去」、「要找警政署、新北市警局、分局來跟我解釋說明，我明天一定發文！」、「這不是酒駕不酒駕的問題」、「我一定要去檢討你們派出所」等語，過程全被在場電子媒體偷偷錄下，事件曝光後，葉宜津火速開除陳男。
陳男到案後表示，遞名片是習慣，對於因一時衝動在警局嗆聲之事，感到後悔；對於拉扯員警之事，兩人承認但不認為此舉有妨害公務。
但因執勤員警的密錄器清楚錄下現場過程，張男晚間9時許遭盤查，翌日1時50分才進行酒測，酒測值0.15毫克，檢方回溯其駕車上路時酒測值應為0.45毫克，因此依公共危險、妨害公務等罪將2人起訴。
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標題：立委幹部護酒駕男還嗆警 新北檢起訴建請從重量刑
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