建築粗工開1千萬芭樂票？爛姊陷害胞弟 法院還清白
2017-02-03 19:54
〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市謝姓女子花1萬3700元，買一張1000萬元空頭支票（俗稱芭樂票），再用這張支票騙錢，被告後她卻謊稱，支票是胞弟給她，「我想弟弟不會害我」，其胞弟卻大呼冤枉說，他當粗工日薪1000元，從未用過支票，台中地院深入調查，才發現台中高分院有一起賣支票判決，犯罪證據帳冊註記「4568，謝S」，也就是把末四碼4568的支票賣給謝小姐，據此依詐欺罪重判謝女1年6月，也洗刷謝女胞弟的冤屈。
判決書指出，謝女2010年5月間買一張末四碼4568的支票，金額是1000萬元，她拿支票向宋女借款，謊稱要投資表姊的公司，支票可以當借款的擔保品，不料，宋女在同年7月委託銀行託收，這張支票卻跳票，成了「芭樂票」，宋女向謝女催討債務，謝女僅償還100萬元，宋女一狀告上法院。
謝女辯稱說，支票是胞弟給她的，她還強調，她深信胞弟不會陷害她，卻沒想到胞弟拿「芭樂票」給她；台中地院傳喚謝女的胞弟，他卻說，他們兄弟姊妹已無父母，他又已離婚，姊姊常把責任推給他，連未繳互助會會款的責任，都推到他身上，他是建築粗工，每天收入1000元，勉強過日子，生活很普通，不需要用到支票，更沒有拿支票給姊姊。
姊弟各說各話，台中地院卻發現，2012年間台中高分院有一起判例，賣「芭樂票」柳姓男子，依詐欺等罪判處1年6月徒刑確定，檢警查扣的柳男帳冊中，記載「4568，527，中，謝S」，台中地院傳喚柳男，他作證說，上述代號依序是支票末四碼，5月27日在台中市賣給謝小姐，台中地院據此認定謝女說謊，還其胞弟清白，並依詐欺取財罪判謝女徒刑1年6月，犯罪所得900萬元宣告沒收，可以上訴。
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