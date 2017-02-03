工程師遲到不想扣薪 竟「駭」入公司竄改打卡紀錄
2017-02-03 18:25
［記者黃捷／台北報導］高姓電腦工程師上班遲到，不想請假被扣薪，竟利用專業「駭」入公司的人事系統，竄改出勤紀錄，虛增工時208小時，總計溢領薪水4萬1718元，遭士林地方法院依行使變造準私文書罪，判處4月徒刑，得易科罰金12萬，緩刑2年。
判決指出，高男在公司擔任研發高級工程師，時薪204元，2014年某日上班遲到，便研究人事系統網站程式碼，破解登入密碼侵入系統，竄改刷卡紀錄。
因第一時間未被他人發覺，他食髓知味，接下來的10個月若有遲到，都利用此方式偽造全勤，總計虛增工時208小時，直到他離職後，公司進行資訊安全查核，才發現紀錄遭到竄改。
高男出庭時始終承認犯行，並請求減刑。法官認為，高男為圖免扣薪之小利，利用科技專業變更打卡紀錄，客觀上不足引人同情，不適用減刑，但考量高男無前科，已償還溢領薪資，且上班日工時大多超過9小時，有時還達11小時，公司所受損害非鉅，因而宣告緩刑。
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