| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

台版「熔爐」翻版！受虐男童父親出面受訪

2017-02-03  18:08

〔記者錢利忠／台北報導〕已被「快樂瑪麗安」總部終止加盟的「長欣補習班」，前年被揭露虐童，台北地檢署根據該補習班3名女老師的指證，以及梁姓受虐男童的說詞，認定女負責人林漢凌、女老師劉蕓德、金智儀等3人，涉以「十大酷刑」凌虐梁童長達7年；宛如電影「熔爐」翻版，今天依最重可處5年以下徒刑的妨害幼童發育罪將3人起訴。

梁童父親今天受訪時透露，如今回想，當初他們曾向教育局檢舉，指該補習班原是按月收費，但1年竟收13個月費用，後來教育局對該補習班進行裁罰，懷疑孩子可能因此才遭林漢凌等人報復；梁父今表示，「當初妳們做了什麼，自己要負責任！」

前年11月，該補習班被議員踢爆虐童後，梁童在自助餐店看到電視新聞報導，才向母親說：「她們以前做的壞事，終於有人講出來了！」未料，林漢凌竟在事發後，於前年11月21日，撥打梁童的手機質問，還找丈夫到梁母擔任護理師的醫院「探訪」，嚇得梁童一接到電話就發抖，手機滑落地上，梁童異常舉止引起安親班老師察覺，事後梁童爆發創傷後壓力症候群，出現激躁、自殘、攻擊性行為及惡夢頻頻。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

廣告
  • 梁父出面接受記者採訪。（記者錢利忠攝）

    梁父出面接受記者採訪。（記者錢利忠攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 熔爐 虐童 長欣補習班
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
川普就職 美國展新局
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
香菇肉羹湯
古早味炸醬
蘋果洋蔥燴雞肉
有機蔬果不用洗？
轉寄

標題：台版「熔爐」翻版！受虐男童父親出面受訪


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月3日‧星期五‧丁酉年正月初七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.