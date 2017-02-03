台版「熔爐」翻版！受虐男童父親出面受訪
2017-02-03 18:08
〔記者錢利忠／台北報導〕已被「快樂瑪麗安」總部終止加盟的「長欣補習班」，前年被揭露虐童，台北地檢署根據該補習班3名女老師的指證，以及梁姓受虐男童的說詞，認定女負責人林漢凌、女老師劉蕓德、金智儀等3人，涉以「十大酷刑」凌虐梁童長達7年；宛如電影「熔爐」翻版，今天依最重可處5年以下徒刑的妨害幼童發育罪將3人起訴。
梁童父親今天受訪時透露，如今回想，當初他們曾向教育局檢舉，指該補習班原是按月收費，但1年竟收13個月費用，後來教育局對該補習班進行裁罰，懷疑孩子可能因此才遭林漢凌等人報復；梁父今表示，「當初妳們做了什麼，自己要負責任！」
前年11月，該補習班被議員踢爆虐童後，梁童在自助餐店看到電視新聞報導，才向母親說：「她們以前做的壞事，終於有人講出來了！」未料，林漢凌竟在事發後，於前年11月21日，撥打梁童的手機質問，還找丈夫到梁母擔任護理師的醫院「探訪」，嚇得梁童一接到電話就發抖，手機滑落地上，梁童異常舉止引起安親班老師察覺，事後梁童爆發創傷後壓力症候群，出現激躁、自殘、攻擊性行為及惡夢頻頻。
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