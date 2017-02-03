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立委幹部、前助理酒駕嗆警 2人遭起訴

2017-02-03  19:16

〔即時新聞／綜合報導〕立委高志鵬服務處前助理張志維上月酒後駕車遭警方攔檢，因不願出示證件、與員警拉扯遭上銬帶回派出所，當時在車上的立委葉宜津國會辦公室執行長陳昭彰也到派出所嗆聲，要求「警政署來給我解釋報告」。新北地檢署今天依公共危險罪、妨害公務等罪起訴張陳二人，並建請法院從重量刑。

1月16日晚間9時許，張志維駕車載陳昭彰等人返回三重住家，遭警方攔查，張志維拒絕出示證件，並阻止陳男遞交名片給警方，過程中與員警發生拉扯衝突，被依妨害公務現行犯上銬逮捕，帶回派出所。

陳昭彰與立委高志鵬服務處副主任王維聖之後到派出所關切，陳男認為警方執法過當，嗆聲：「我今天沒有檢討這個派出所，這口氣我吞不下去」、「我就是要叫警政署、新北市警察局過來，給我解釋報告，我明天一定發文！」

張志維則一直拖延到隔日凌晨1時許才願意接受酒測，酒測值0.15毫克，未達公共危險罪標準0.25毫克。不過檢察官指出，依酒精在人體代謝的速度往回推算，張男開車時的酒測值應達0.45毫克，所以仍以公共危險罪起訴。

葉宜津獲悉後已開除陳男，高志鵬也為前助理、服務處副主任捲入此事向社會大眾致歉，強調未來和團隊會更謙卑。

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  • 陳昭彰跑到三重厚德派出所嗆聲，事後被立委葉宜津開除。（記者曾健銘翻攝）

    陳昭彰跑到三重厚德派出所嗆聲，事後被立委葉宜津開除。（記者曾健銘翻攝）

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相關關鍵字： 嗆警 張志維 耍官威 葉宜津 起訴 酒駕 陳昭彰 高志鵬
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